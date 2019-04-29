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В Тверской области разыскивают 7-летнего мальчика

В Тверской области в городе Ржевске пропал 7-летний мальчик. На данный момент выясняются обстоятельства исчезновения и устанавливается местонахождение ребенка.
В Тверской области разыскивают 7-летнего мальчика

Тверской поисково-спасательный отряд «Сова», который состоит из волонтеров, начал розыск 7-летнего мальчика из Ржевска. Как сообщается, ребенок вышел из дома 28 апреля и до сих пор не вернулся. Школьник был одет в кофту, брюки, кроссовки и бейсболку. В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области сообщили, что по факту исчезновения 7-летнего ребенка организована доследственная проверка. Также уже были опрошены близкие и родные люди пропавшего.

Всем, кто знает какую либо информацию о местонахождении мальчика, просят обратиться в Ржевский следственный отдел или сообщить по телефону, указанному на сайте тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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