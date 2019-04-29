В Тверской области разыскивают 7-летнего мальчика





Тверской поисково-спасательный отряд «Сова», который состоит из волонтеров, начал розыск 7-летнего мальчика из Ржевска. Как сообщается, ребенок вышел из дома 28 апреля и до сих пор не вернулся. Школьник был одет в кофту, брюки, кроссовки и бейсболку. В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области сообщили, что по факту исчезновения 7-летнего ребенка организована доследственная проверка. Также уже были опрошены близкие и родные люди пропавшего.Всем, кто знает какую либо информацию о местонахождении мальчика, просят обратиться в Ржевский следственный отдел или сообщить по телефону, указанному на сайте тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова».