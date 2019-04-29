Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова начала открыто повторять за женой своего бывшего

«Когда будут видимые результаты - обязательно буду показывать, а пока..» - подчеркнула звезда «Дома-2».

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» заметили, что в последние полтора года бывший муж Феофилактовой Антон Гусев серьезно взялся за свой внешний вид. Мужчина ежедневно посещает спортзал, а также следит за своим питанием и уже даже привлек к здоровому образу жизни свою новую супругу Викторию Романец.Известно, что в первое время брюнетка то и дело упрямилась и не хотела заниматься спортом, однако влияние мужа все-таки сделало свое дело и сейчас Вика, как и Антон, не пропускает ни одной тренировки. Какой же неожиданностью для фолловеров было узнать, что первая жена Гусева начала повторять за Романец.На днях Феофилактова рассказала поклонникам, что решила взяться за свой внешний вид. Как утверждает Евгения, на сегодняшний день ее не мучает вопрос лишнего веса, однако ей хочется немного подкачать свое «мягкое место» и добиться кубиков на прессе.По словам Евгении, она уже начала посещать спортзал и отказалась от некоторых продуктов, без которых долгое время попросту не представляла своей жизни. К слову, в свое время Виктория тоже рассказывала подписчикам, от чего ей пришлось отказаться, когда она решила всерьез начать заниматься спортом.