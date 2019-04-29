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Ученые установили, что ожирение приводит к ранней смерти

Ученые из Великобритании провели исследование смертности людей, которые страдают от ожирения. В результате было установлено, что лица, имеющие избыточный вес, на 50% чаще умирают от сопутствующих заболеваний.
Ученые установили, что ожирение приводит к ранней смерти

В ходе проведенного исследования были проанализированы данные более 3 миллионов человек, которые страдают от ожирения. Ученые из Великобритании установили, что риск смерти от ряда заболеваний при наличии лишнего веса увеличивается в несколько раз, в зависимости от болезни. Так, при диабете второго типа люди с лишним весом имеют риск в 12 раз больше умереть от болезни, при апноэ риск увеличивается до 22 раз, при сердечно-сосудистом заболевании - в 4 раза.

Кроме этого, согласно данным, которые были предоставлены на Европейском конгрессе по ожирению в Глазго, риск умереть от сопутствующих заболеваний многократно начинает увеличиваться даже у людей, имеющих начальную стадию ожирения. Было установлено, что лица, страдающие любой стадией избыточного веса, умирают на 50% чаще, чем среднестатистический человек. Данный показатель достаточно большой, а проблема требует скорейшего решения. Ученые рекомендуют проводить с населением консультации и обеспечить их всей необходимой информацией, которая поможет в борьбе с ожирением.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:54

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