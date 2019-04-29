Эксперт рассказал, что делать при аневризме головного мозга





Аневризма головного мозга – это образование, появляющееся на кровеносном сосуде органа. Оно быстро увеличивается в размерах и заполняется кровью, поэтому после выявления такой проблемы врачи проводят оперативное вмешательство, удаляя новообразование, рассказывает эксперт Сергей Агапкин в разговоре с «Аргументы и Факты».Не все случаи аневризмы операбельны. В такой ситуации пациенту рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказавшись от курения и употребления алкоголя, контролировать показатели кровяного давления. Также стоит уменьшить или вовсе избегать любых физических нагрузок и регулярно наблюдаться у специалистов.