АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Эксперт рассказал, что делать при аневризме головного мозга

Эксперт в области медицины доктор Сергей Агапкин ответил на вопрос, что можно предпринять при выявлении у пациента аневризмы головного мозга. При выявлении новообразования, в основном, нейрохирурги назначают операцию, но она рекомендована не во всех случаях.
Эксперт рассказал, что делать при аневризме головного мозга

Аневризма головного мозга – это образование, появляющееся на кровеносном сосуде органа. Оно быстро увеличивается в размерах и заполняется кровью, поэтому после выявления такой проблемы врачи проводят оперативное вмешательство, удаляя новообразование, рассказывает эксперт Сергей Агапкин в разговоре с «Аргументы и Факты».

Не все случаи аневризмы операбельны. В такой ситуации пациенту рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказавшись от курения и употребления алкоголя, контролировать показатели кровяного давления. Также стоит уменьшить или вовсе избегать любых физических нагрузок и регулярно наблюдаться у специалистов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тверской области разыскивают
Эксперт рассказал, что делать при
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Специалисты рекомендуют регулярное
Меган Фокс отменила развод с мужем
Эксперты составили ТОП-10 самых
Реальные фото Ксении Бородиной без
Эксперты рассказали о полезных и
В России появится база данных активных
Павел Деревянко опубликовал фото со
На пляже в Великобритании обнаружены
Певец Эмин Агаларов показал видео с
Илон Маск анонсировал выход новой
Олег Винник показал видео с новой
Ученые установили, что высокие и
«Нельзя ставить на ребенка как на
Эксперты рассказали, какие вещи не
Эксперты назвали оригинальные
Члены коллектива "Уральские пельмени"
Учёные выяснили, что женщины и мужчины
Эксперты продемонстрировали особенности
Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика
В Астрахани жертвами пожара в квартире
Учёные из Новосибирска разработали
Представитель Алсу прокомментировала
Ученые рассказали о причинах появления
Эксперты подсказали, как преодолеть
В Санкт-Петербурге на трассе «Кола»
Шеннен Доэрти подтвердила возвращение в
Медики назвали минусы употребления
Просмотреть все новости