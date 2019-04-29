Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков

«Ксюш, какая же ты красотка! Зачем ты пользуешься фотошопом?!», «Бородина, я не ожидала, что ты настолько хорошо выглядишь! Кстати, используя фоторедактор, ты только прибавляешь себе лет. Задумайся!» - продолжают писать в Сети.





Не секрет, что пока коллега Бородиной Ольга Бузова вовсю работает, несмотря на праздники, Ксения находится в отпуске в Дубае, куда она несколько дней назад прилетела в компании всего своего семейства.Сейчас звезда продолжает делиться с фанатами яркими и солнечными фотографиями и Stories, некоторые из которых неожиданно подверглись критике. Дело в том, что считанные часы назад Ксения опубликовала на странице в Instagram ряд коротких видеороликов, на которых продемонстрировала свой реальный внешний вид. Именно эти фото и взбудоражили подписчиков Бородиной.По мнению интернет-пользователей, Ксения «перебарщивает» с фотошопом. Читатели изучили несколько публикаций Бородиной и пришли к выводу, что используя фоторедактор, знаменитость прибавляет себе возраст.К слову, подписчики ведущей «Дома-2» пришли к единому мнению. Фанаты Бородиной утверждают, что в свои 36 лет звезда выглядит куда лучше некоторых 20-летних девушек.