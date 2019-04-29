АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков

Реальные снимки телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной повергли в шок ее многомиллионную армию поклонников. По мнению фолловеров, телезнаменитость, настолько активно пользуясь фоторедактором, попросту «ударяется в крайность».
Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков

Не секрет, что пока коллега Бородиной Ольга Бузова вовсю работает, несмотря на праздники, Ксения находится в отпуске в Дубае, куда она несколько дней назад прилетела в компании всего своего семейства.

Сейчас звезда продолжает делиться с фанатами яркими и солнечными фотографиями и Stories, некоторые из которых неожиданно подверглись критике. Дело в том, что считанные часы назад Ксения опубликовала на странице в Instagram ряд коротких видеороликов, на которых продемонстрировала свой реальный внешний вид. Именно эти фото и взбудоражили подписчиков Бородиной.
Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков

По мнению интернет-пользователей, Ксения «перебарщивает» с фотошопом. Читатели изучили несколько публикаций Бородиной и пришли к выводу, что используя фоторедактор, знаменитость прибавляет себе возраст.

«Ксюш, какая же ты красотка! Зачем ты пользуешься фотошопом?!», «Бородина, я не ожидала, что ты настолько хорошо выглядишь! Кстати, используя фоторедактор, ты только прибавляешь себе лет. Задумайся!» - продолжают писать в Сети.

Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков

К слову, подписчики ведущей «Дома-2» пришли к единому мнению. Фанаты Бородиной утверждают, что в свои 36 лет звезда выглядит куда лучше некоторых 20-летних девушек.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тверской области разыскивают
Эксперт рассказал, что делать при
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Специалисты рекомендуют регулярное
Меган Фокс отменила развод с мужем
Эксперты составили ТОП-10 самых
Реальные фото Ксении Бородиной без
Эксперты рассказали о полезных и
В России появится база данных активных
Павел Деревянко опубликовал фото со
На пляже в Великобритании обнаружены
Певец Эмин Агаларов показал видео с
Илон Маск анонсировал выход новой
Олег Винник показал видео с новой
Ученые установили, что высокие и
«Нельзя ставить на ребенка как на
Эксперты рассказали, какие вещи не
Эксперты назвали оригинальные
Члены коллектива "Уральские пельмени"
Учёные выяснили, что женщины и мужчины
Эксперты продемонстрировали особенности
Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика
В Астрахани жертвами пожара в квартире
Учёные из Новосибирска разработали
Представитель Алсу прокомментировала
Ученые рассказали о причинах появления
Эксперты подсказали, как преодолеть
В Санкт-Петербурге на трассе «Кола»
Шеннен Доэрти подтвердила возвращение в
Медики назвали минусы употребления
Просмотреть все новости