Реальные фото Ксении Бородиной без фотошопа взбудоражили ее подписчиков
Реальные снимки телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной повергли в шок ее многомиллионную армию поклонников. По мнению фолловеров, телезнаменитость, настолько активно пользуясь фоторедактором, попросту «ударяется в крайность».
Не секрет, что пока коллега Бородиной Ольга Бузова вовсю работает, несмотря на праздники, Ксения находится в отпуске в Дубае, куда она несколько дней назад прилетела в компании всего своего семейства.
Сейчас звезда продолжает делиться с фанатами яркими и солнечными фотографиями и Stories, некоторые из которых неожиданно подверглись критике. Дело в том, что считанные часы назад Ксения опубликовала на странице в Instagram ряд коротких видеороликов, на которых продемонстрировала свой реальный внешний вид. Именно эти фото и взбудоражили подписчиков Бородиной.
По мнению интернет-пользователей, Ксения «перебарщивает» с фотошопом. Читатели изучили несколько публикаций Бородиной и пришли к выводу, что используя фоторедактор, знаменитость прибавляет себе возраст.
К слову, подписчики ведущей «Дома-2» пришли к единому мнению. Фанаты Бородиной утверждают, что в свои 36 лет звезда выглядит куда лучше некоторых 20-летних девушек.
Не секрет, что пока коллега Бородиной Ольга Бузова вовсю работает, несмотря на праздники, Ксения находится в отпуске в Дубае, куда она несколько дней назад прилетела в компании всего своего семейства.
Сейчас звезда продолжает делиться с фанатами яркими и солнечными фотографиями и Stories, некоторые из которых неожиданно подверглись критике. Дело в том, что считанные часы назад Ксения опубликовала на странице в Instagram ряд коротких видеороликов, на которых продемонстрировала свой реальный внешний вид. Именно эти фото и взбудоражили подписчиков Бородиной.
По мнению интернет-пользователей, Ксения «перебарщивает» с фотошопом. Читатели изучили несколько публикаций Бородиной и пришли к выводу, что используя фоторедактор, знаменитость прибавляет себе возраст.
«Ксюш, какая же ты красотка! Зачем ты пользуешься фотошопом?!», «Бородина, я не ожидала, что ты настолько хорошо выглядишь! Кстати, используя фоторедактор, ты только прибавляешь себе лет. Задумайся!» - продолжают писать в Сети.
К слову, подписчики ведущей «Дома-2» пришли к единому мнению. Фанаты Бородиной утверждают, что в свои 36 лет звезда выглядит куда лучше некоторых 20-летних девушек.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37