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Эксперты составили ТОП-10 самых востребованных автомобилей BMW

Эксперты составили ТОП-10 моделей от баварского концерна BMW, наиболее востребованных поклонниками марки. Производитель выпускает самую разнообразную колёсную продукцию, но именно автомобили пользуются наибольшей популярностью.
Эксперты составили ТОП-10 самых востребованных автомобилей BMW

На первом месте оказался роадстер Z8. Двухместное транспортное средство имеет просторный салон, спортивный дизайн, а также высокую скорость, чем и покорило автолюбителей. На втором месте в ТОП-10 расположился внедорожник X5. Несмотря на принадлежность к кроссоверам, автомобиль способен разогнаться до 300 километров в час. Третья позиция осталась за моделью CSL. Данная аббревиатура расшифровывается, как "лёгкое спортивное купе", что соответствует действительности, поскольку под капотом мотористы разместили шестицилиндровый силовой агрегат. За пределами первой тройки оказалась BMW 7-Series, получившая комфортный салон, широкий набор систем безопасности и высокие технические показатели. Далее следует i8. Спорткар располагает полноприводной схемой и гибридной силовой установкой. Шестая позиция осталась за series M Coupe, автомобиль оснащён турбированным двигателем с отдачей 335 лошадиных сил.

На седьмом месте оказалась модель 2002 Turbo, с двухлитровым мотором и оригинальным дизайном кузова. За ней расположился седан E39 M5, выпускаемый с 1998 года и всё ещё не растерявший поклонников. Для своего времени он оказался очень передовым, что и сейчас позволяет машине быть в числе самых востребованных, в том числе и за счёт 277-сильного агрегата. На последних позициях в рейтинге специалисты разместили спорткар M1 и Z8 Roadster, сделанный в ретростиле.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:45

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