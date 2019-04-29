Эксперты составили ТОП-10 самых востребованных автомобилей BMW
Эксперты составили ТОП-10 моделей от баварского концерна BMW, наиболее востребованных поклонниками марки. Производитель выпускает самую разнообразную колёсную продукцию, но именно автомобили пользуются наибольшей популярностью.
На первом месте оказался роадстер Z8. Двухместное транспортное средство имеет просторный салон, спортивный дизайн, а также высокую скорость, чем и покорило автолюбителей. На втором месте в ТОП-10 расположился внедорожник X5. Несмотря на принадлежность к кроссоверам, автомобиль способен разогнаться до 300 километров в час. Третья позиция осталась за моделью CSL. Данная аббревиатура расшифровывается, как "лёгкое спортивное купе", что соответствует действительности, поскольку под капотом мотористы разместили шестицилиндровый силовой агрегат. За пределами первой тройки оказалась BMW 7-Series, получившая комфортный салон, широкий набор систем безопасности и высокие технические показатели. Далее следует i8. Спорткар располагает полноприводной схемой и гибридной силовой установкой. Шестая позиция осталась за series M Coupe, автомобиль оснащён турбированным двигателем с отдачей 335 лошадиных сил.
На седьмом месте оказалась модель 2002 Turbo, с двухлитровым мотором и оригинальным дизайном кузова. За ней расположился седан E39 M5, выпускаемый с 1998 года и всё ещё не растерявший поклонников. Для своего времени он оказался очень передовым, что и сейчас позволяет машине быть в числе самых востребованных, в том числе и за счёт 277-сильного агрегата. На последних позициях в рейтинге специалисты разместили спорткар M1 и Z8 Roadster, сделанный в ретростиле.
На первом месте оказался роадстер Z8. Двухместное транспортное средство имеет просторный салон, спортивный дизайн, а также высокую скорость, чем и покорило автолюбителей. На втором месте в ТОП-10 расположился внедорожник X5. Несмотря на принадлежность к кроссоверам, автомобиль способен разогнаться до 300 километров в час. Третья позиция осталась за моделью CSL. Данная аббревиатура расшифровывается, как "лёгкое спортивное купе", что соответствует действительности, поскольку под капотом мотористы разместили шестицилиндровый силовой агрегат. За пределами первой тройки оказалась BMW 7-Series, получившая комфортный салон, широкий набор систем безопасности и высокие технические показатели. Далее следует i8. Спорткар располагает полноприводной схемой и гибридной силовой установкой. Шестая позиция осталась за series M Coupe, автомобиль оснащён турбированным двигателем с отдачей 335 лошадиных сил.
На седьмом месте оказалась модель 2002 Turbo, с двухлитровым мотором и оригинальным дизайном кузова. За ней расположился седан E39 M5, выпускаемый с 1998 года и всё ещё не растерявший поклонников. Для своего времени он оказался очень передовым, что и сейчас позволяет машине быть в числе самых востребованных, в том числе и за счёт 277-сильного агрегата. На последних позициях в рейтинге специалисты разместили спорткар M1 и Z8 Roadster, сделанный в ретростиле.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:45