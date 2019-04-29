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Певец Эмин Агаларов показал видео с четырехмесячной дочкой

На странице своего Instagram-аккаунта певец Эмин Агаларов показал подписчикам видео с четырехмесячной дочкой Афиной. Преданные поклонники высоко оценили новую публикацию исполнителя.
Певец Эмин Агаларов показал видео с четырехмесячной дочкой

Певец Эмин Агаларов часто делает публикации в социальных сетях. Исполнитель держит своих фанатов в курсе всего, что происходит в его жизни. Недавно знаменитость опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен он и его четырехмесячная дочка Афина. На кадрах звездный отец держит малышку на руках, в тот момент когда девочка находится в бассейне. В комментарии к новому посту Эмин Агаларов написал, что решил охладиться с дочкой.
Певец Эмин Агаларов показал видео с четырехмесячной дочкой

Преданным поклонникам исполнителя видео понравилось. Они оставили огромное количество восхищенных комментариев, а также пожелали малышке здоровья и счастья. Всего за несколько часов публикацию Эмина Агаларова просмотрели более 247 тысяч пользователей Сети. Напомним, у певца есть еще трое детей от предыдущих отношений мальчики-близнецы Микаил и Али и дочка Амина.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:03

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