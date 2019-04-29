На пляже в Великобритании обнаружены останки загадочного существа
В Великобритании на пляже Тинмута, расположенном в графстве Девон, местный житель обнаружил останки загадочного животного. Никто пока не может идентифицировать данное существо.
Ситуацию усложняет состояние трупа животного, который сильно разложился. Житель Великобритании, обнаруживший останки существа, сделал снимок находки и отправил его на местный телеканал Devon Live. Соответствующее фото появилось на официальном портале медиаресурса. Администрация канала предложила зрителям определить, кому могут принадлежать останки. Как видно на снимке, тело загадочного существа покрыто коричнево-красноватым и белым мехом. Однако никто пока не смог опознать странное животное.
Данная находка в графстве Девон не первая. Недавно в районе пляжа Торки (юго-запад Великобритании) местные жители обнаружили огромных медуз. Размер особей, считающихся особо опасным для человека видом, составил около 90 см, а их вес - примерно 35 кг.
Ситуацию усложняет состояние трупа животного, который сильно разложился. Житель Великобритании, обнаруживший останки существа, сделал снимок находки и отправил его на местный телеканал Devon Live. Соответствующее фото появилось на официальном портале медиаресурса. Администрация канала предложила зрителям определить, кому могут принадлежать останки. Как видно на снимке, тело загадочного существа покрыто коричнево-красноватым и белым мехом. Однако никто пока не смог опознать странное животное.
Данная находка в графстве Девон не первая. Недавно в районе пляжа Торки (юго-запад Великобритании) местные жители обнаружили огромных медуз. Размер особей, считающихся особо опасным для человека видом, составил около 90 см, а их вес - примерно 35 кг.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11