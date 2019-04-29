Илон Маск анонсировал выход новой модели электрокара Tesla с запасом хода в 1 000 км





Не так давно инженеры компании Tesla представили переработанные модели Model S и Model X с повышенным запасом хода. Теперь электрокары в модификации Long Range могут преодолевать до 998 километров на одном заряде аккумулятора. Тем не менее, как оказалось, это не предел и в будущем машины данного бренда повысят свой рекорд, получив запас хода в 1 000 км и выше, о чём рассказал Илон Маск. Первой моделью, преодолевшей этот рубеж, станет Tesla Roadster.Слова руководителя компании подтверждаются и на официальной странице американского производителя в социальных сетях. Конструкторы уже вскоре представят машину с расширенным запасом хода, который пока является недостижимым для других брендов.