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Илон Маск анонсировал выход новой модели электрокара Tesla с запасом хода в 1 000 км

Илон Маск рассказал, что скоро в модельной линейке Tesla появится машина с запасом хода в 1 000 км. После реализации задуманного концерн станет лидером по этому показателю в мире.
Илон Маск анонсировал выход новой модели электрокара Tesla с запасом хода в 1 000 км

Не так давно инженеры компании Tesla представили переработанные модели Model S и Model X с повышенным запасом хода. Теперь электрокары в модификации Long Range могут преодолевать до 998 километров на одном заряде аккумулятора. Тем не менее, как оказалось, это не предел и в будущем машины данного бренда повысят свой рекорд, получив запас хода в 1 000 км и выше, о чём рассказал Илон Маск. Первой моделью, преодолевшей этот рубеж, станет Tesla Roadster.

Слова руководителя компании подтверждаются и на официальной странице американского производителя в социальных сетях. Конструкторы уже вскоре представят машину с расширенным запасом хода, который пока является недостижимым для других брендов.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:55

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