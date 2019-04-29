Олег Винник показал видео с новой возлюбленной

Несколько лет назад Олег Винник потерял в авиакатастрофе любимую супругу и двоих детей. Бизнесмен долго не мог прийти в себя, но спустя время начал отношения с Катей Жужей. После расставания с телеведущий Олег Винник решил больше не разглашать подробности свей личной жизни. На его страницах в социальных сетях публикованы фото, где он один или с друзьями, и лишь очень редко в Instagram появлялись снимки с неизвестной девушкой.Как стало известно, на данный момент пара отдыхает в Италии и весело проводит там время. Накануне петербургский бизнесмен опубликовал ролик, на котором он запечатлен с новой возлюбленной. На видео видно, как девушка улыбается и сам Олег Винник выглядит довольно счастливым. Всего за сутки новый пост молодого человека набрал множество комментариев и отметок "Мне нравится".