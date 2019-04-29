Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
Компания Oppo недавно представила новый флагманский смартфон Reno 10X Zoom Edition. Эксперты представили обзор внутренней «начинки» гаджета, доступного для предварительных заказов в Китае, и рассказали об особенностях его камеры.
Разработчики добавили на крышке устройства, подключенного к NFC-модулю, каналы для отвода тепла. В новом аппарате от Oppo имеется уникальный механизм всплывающих камер и настройка трехмодульного гибридного зума 10X, благодаря чему плата PCB и «материнка» довольно компактны. В гаджете предусмотрена отличная система охлаждения. Материнская плата оборудована передней и задней металлическими панелями, медной фольгой, в области ядра процессора можно заметить гель и силиконовую смазку. Вокруг BTB и объектива есть мягкое защитное кольцо.
Oppo Reno 10X Zoom Edition может похвастаться уникальным всплывающим механизмом, сочетающим фронтальную камеру, микрофон, динамик и заднюю вспышку на вращающейся конструкции. Звук кругового движения приспособления с прочным металлическим каркасом уменьшается благодаря семиступенчатой передаче.
Камера смартфона с 10-кратным гибридным зумом имеет три модуля основной на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп и телеобъектив на 13 Мп. Все линзы зафиксированы гелем и удерживаются вместе в L-образном расположении. Разработчики обеспечили защиту съемочного устройства от сотрясений, применив электромагнитный контроль. Reno 10X Zoom Edition, как отмечают эксперты, обладает качеством сборки аппаратов флагманского класса.
Разработчики добавили на крышке устройства, подключенного к NFC-модулю, каналы для отвода тепла. В новом аппарате от Oppo имеется уникальный механизм всплывающих камер и настройка трехмодульного гибридного зума 10X, благодаря чему плата PCB и «материнка» довольно компактны. В гаджете предусмотрена отличная система охлаждения. Материнская плата оборудована передней и задней металлическими панелями, медной фольгой, в области ядра процессора можно заметить гель и силиконовую смазку. Вокруг BTB и объектива есть мягкое защитное кольцо.
Oppo Reno 10X Zoom Edition может похвастаться уникальным всплывающим механизмом, сочетающим фронтальную камеру, микрофон, динамик и заднюю вспышку на вращающейся конструкции. Звук кругового движения приспособления с прочным металлическим каркасом уменьшается благодаря семиступенчатой передаче.
Камера смартфона с 10-кратным гибридным зумом имеет три модуля основной на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп и телеобъектив на 13 Мп. Все линзы зафиксированы гелем и удерживаются вместе в L-образном расположении. Разработчики обеспечили защиту съемочного устройства от сотрясений, применив электромагнитный контроль. Reno 10X Zoom Edition, как отмечают эксперты, обладает качеством сборки аппаратов флагманского класса.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:47