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Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
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Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition

Компания Oppo недавно представила новый флагманский смартфон Reno 10X Zoom Edition. Эксперты представили обзор внутренней «начинки» гаджета, доступного для предварительных заказов в Китае, и рассказали об особенностях его камеры.
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition

Разработчики добавили на крышке устройства, подключенного к NFC-модулю, каналы для отвода тепла. В новом аппарате от Oppo имеется уникальный механизм всплывающих камер и настройка трехмодульного гибридного зума 10X, благодаря чему плата PCB и «материнка» довольно компактны. В гаджете предусмотрена отличная система охлаждения. Материнская плата оборудована передней и задней металлическими панелями, медной фольгой, в области ядра процессора можно заметить гель и силиконовую смазку. Вокруг BTB и объектива есть мягкое защитное кольцо.

Oppo Reno 10X Zoom Edition может похвастаться уникальным всплывающим механизмом, сочетающим фронтальную камеру, микрофон, динамик и заднюю вспышку на вращающейся конструкции. Звук кругового движения приспособления с прочным металлическим каркасом уменьшается благодаря семиступенчатой передаче.

Камера смартфона с 10-кратным гибридным зумом имеет три модуля основной на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп и телеобъектив на 13 Мп. Все линзы зафиксированы гелем и удерживаются вместе в L-образном расположении. Разработчики обеспечили защиту съемочного устройства от сотрясений, применив электромагнитный контроль. Reno 10X Zoom Edition, как отмечают эксперты, обладает качеством сборки аппаратов флагманского класса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:47

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