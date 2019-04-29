Члены коллектива "Уральские пельмени" не согласны с результатами шоу "Голос. Дети"

Известно, победителем финала шоу "Голос. Дети" стала старшая дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результаты зрительского голосования удивили многих поклонников передачи, из-за чего начались споры. Поклонники конкурентов победительницы не согласны с итоговым протоколом и считают, что победы был достоин Максим Эржан. Сергей Исаев из коллектива "Уральские пельмени" считает, во всём виноваты взрослые, несправедливо поступившие с талантливыми детьми. С его мнением согласен и отколовшийся от экс-команды КВН Вячеслав Мясников. Он также поддержал конкурента победительницы, успокоив того. Артист заверил, талант мальчика очевиден и его успешное эстрадное будущее не вызывает сомнения. Кроме того, юморист предложил свою помощь проигравшему конкурсанту, заявив, он готов написать для него несколько песен.В руководстве "Первого канала" уже отреагировали на критику и готовы провести проверку из-за необычной высокой активности телезрителей во время СМС-голосования. Зрители и многие звёзды шоу-бизнеса уверены, итог шоу должен быть иным.