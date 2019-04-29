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Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции

Вокалист популярной рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер недавно перенес хирургическое вмешательство на сердце. Его товарищ Ронни Вуд рассказал о самочувствии вокалиста группы.
Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции

По утверждению Вуда Джаггер чествует себя отлично и быстро идет на поправку. Об этом он сообщил журналистам издания «Hello!» Также певец рассказал, что он с Китом Ричардсом отправил Мику Джаггеру видео с пожеланиями скорейшего выздоровления, которое очень развеселило коллегу. Сейчас певец идет на поправку и обещает в скором будущем вернуться на сцену. Он попросил прощения у фанатов за то, что прервал свой концертный тур. Товарищи Мика Джаггера тем временем находятся на отдыхе в Карибском море вместе со своими жёнами.

Напомним, что группа The Rolling Stones должна была посетить ряд городов в США и Канаде с концертным туром. Однако из-за серьезных проблем с сердцем у Мика Джаггера поездки пришлось отменить. Певец перенес операцию по замене клапана на сердце и сейчас находится на реабилитации.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:37

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