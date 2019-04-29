В Астрахани жертвами пожара в квартире стали три человека





Инцидент имел место по улице Коммунистической в городе Астрахань в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По данным РЕН ТВ, четыре жильца получили серьезные травмы, трое из которых позднее скончались. О других обстоятельствах ЧП информации пока не предоставлялось.