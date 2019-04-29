АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

В Астрахани жертвами пожара в квартире стали три человека

В Астрахани в квартире жилого дома произошел пожар. Жертвами инцидента стали три человека.
В Астрахани жертвами пожара в квартире стали три человека

Инцидент имел место по улице Коммунистической в городе Астрахань в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По данным РЕН ТВ, четыре жильца получили серьезные травмы, трое из которых позднее скончались. О других обстоятельствах ЧП информации пока не предоставлялось.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск анонсировал выход новой
Олег Винник показал видео с новой
Ученые установили, что высокие и
«Нельзя ставить на ребенка как на
Эксперты рассказали, какие вещи не
Эксперты назвали оригинальные
Члены коллектива "Уральские пельмени"
Учёные выяснили, что женщины и мужчины
Эксперты продемонстрировали особенности
Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика
В Астрахани жертвами пожара в квартире
Учёные из Новосибирска разработали
Представитель Алсу прокомментировала
Ученые рассказали о причинах появления
Эксперты подсказали, как преодолеть
В Санкт-Петербурге на трассе «Кола»
Шеннен Доэрти подтвердила возвращение в
Медики назвали минусы употребления
Сломавший ногу Дима Билан устроил танцы
Эксперты назвали наиболее недолговечные
Елена Летучая рассказала об отце
NASA проведет учения по защите Земли от
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей
Несколько стаканов сока в день повышают
Ларисе Удовиченко исполняется 64 года:
Эксперты назвали самые популярные в
Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева
Медики рассказали о «грибке-убийце»,
«Королевишна» Эвелина Бледанс сыграла в
Фотограф протестировал камеры Samsung
Просмотреть все новости