В Астрахани жертвами пожара в квартире стали три человека
В Астрахани в квартире жилого дома произошел пожар. Жертвами инцидента стали три человека.
Инцидент имел место по улице Коммунистической в городе Астрахань в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По данным РЕН ТВ, четыре жильца получили серьезные травмы, трое из которых позднее скончались. О других обстоятельствах ЧП информации пока не предоставлялось.
Инцидент имел место по улице Коммунистической в городе Астрахань в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По данным РЕН ТВ, четыре жильца получили серьезные травмы, трое из которых позднее скончались. О других обстоятельствах ЧП информации пока не предоставлялось.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 08:24