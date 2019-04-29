Представитель Алсу прокомментировала споры вокруг победы дочери певицы на «Голосе. Дети»
Вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» продолжаются споры. Представитель известной певицы Ника Пономарева прокомментировала скандал и попросила общественность прекратить травлю юной артистки, назвав ее способной и талантливой.
PR-менеджер Алсу в своем Facebook-аккаунте отметила, что не понимает критики, обрушившейся на Микеллу Абрамову. Дочь певицы обвиняют несправедливо, заявляя, что ее победа в конкурсе юных вокалистов куплена. Комментарии о «накрутке голосов» и намеки на финансовые возможности семьи знаменитости, якобы повлиявшие на исход шоу, Пономарева называет бредом.
Представительница Алсу считает Микеллу Абрамову очень талантливым ребенком. Девочка занимается вокалом и музыкой с ранних лет, освоила несколько музыкальных инструментов. Дочь известной артистки отличается трудолюбием, она неустанно репетирует каждый день, поэтому достойна победы.
PR-менеджер Алсу в своем Facebook-аккаунте отметила, что не понимает критики, обрушившейся на Микеллу Абрамову. Дочь певицы обвиняют несправедливо, заявляя, что ее победа в конкурсе юных вокалистов куплена. Комментарии о «накрутке голосов» и намеки на финансовые возможности семьи знаменитости, якобы повлиявшие на исход шоу, Пономарева называет бредом.
Представительница Алсу считает Микеллу Абрамову очень талантливым ребенком. Девочка занимается вокалом и музыкой с ранних лет, освоила несколько музыкальных инструментов. Дочь известной артистки отличается трудолюбием, она неустанно репетирует каждый день, поэтому достойна победы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:02