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Представитель Алсу прокомментировала споры вокруг победы дочери певицы на «Голосе. Дети»

Вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» продолжаются споры. Представитель известной певицы Ника Пономарева прокомментировала скандал и попросила общественность прекратить травлю юной артистки, назвав ее способной и талантливой.
Представитель Алсу прокомментировала споры вокруг победы дочери певицы на «Голосе. Дети»

PR-менеджер Алсу в своем Facebook-аккаунте отметила, что не понимает критики, обрушившейся на Микеллу Абрамову. Дочь певицы обвиняют несправедливо, заявляя, что ее победа в конкурсе юных вокалистов куплена. Комментарии о «накрутке голосов» и намеки на финансовые возможности семьи знаменитости, якобы повлиявшие на исход шоу, Пономарева называет бредом.
Представитель Алсу прокомментировала споры вокруг победы дочери певицы на «Голосе. Дети»

Представительница Алсу считает Микеллу Абрамову очень талантливым ребенком. Девочка занимается вокалом и музыкой с ранних лет, освоила несколько музыкальных инструментов. Дочь известной артистки отличается трудолюбием, она неустанно репетирует каждый день, поэтому достойна победы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:02

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