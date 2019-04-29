Ученые рассказали о причинах появления шишек на шее





Ученые отмечают, что появление шишек на шее является распространенным явлением. Они могут образовываться из-за увеличения лимфатических узлов, что может говорить о наличии инфекции уха, кисты или рака в организме. Поводом для посещения больницы становится шишка, которая не проходит несколько недель.Также образование появляется по причине акне, то есть закупорке пор потом, средствами по уходу за волосами или бактериями. В данном случае стоит обратиться к дерматологу, так как бездействие может завершиться появлением фурункула. Менее опасными причинами шишек названы аллергические реакции, кисты и мышечные узлы. Несмотря на это, не следует откладывать обращение к врачам за помощью.