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Ученые рассказали о причинах появления шишек на шее

Ученые рассказали о причинах появления шишек на шее. Они могут возникать из-за пота, раздражения моющими средствами или шампуня.
Ученые рассказали о причинах появления шишек на шее

Ученые отмечают, что появление шишек на шее является распространенным явлением. Они могут образовываться из-за увеличения лимфатических узлов, что может говорить о наличии инфекции уха, кисты или рака в организме. Поводом для посещения больницы становится шишка, которая не проходит несколько недель.

Также образование появляется по причине акне, то есть закупорке пор потом, средствами по уходу за волосами или бактериями. В данном случае стоит обратиться к дерматологу, так как бездействие может завершиться появлением фурункула. Менее опасными причинами шишек названы аллергические реакции, кисты и мышечные узлы. Несмотря на это, не следует откладывать обращение к врачам за помощью.



 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:51

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