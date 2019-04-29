В Санкт-Петербурге на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с четырьмя авто
В Санкт-Петербурге на 100 километре трассы «Кола» произошло ДТП с четырьмя авто. В результате столкновения погиб мужчина-водитель.
Об инциденте сообщает издание РЕН ТВ. Участниками дорожного происшествия стали машины Nissan Tiano, Renault, Nissan Xtrail и Cherry. Водитель первого авто погиб на месте от полученных травм, серьезно пострадал мужчина 1992 года рождения, управлявший Cherry, которого медики доставили в больницу. В числе пострадавших оказались еще 3 пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.
По факту ДТП назначена соответствующая проверка. Обстоятельства выясняются.
Об инциденте сообщает издание РЕН ТВ. Участниками дорожного происшествия стали машины Nissan Tiano, Renault, Nissan Xtrail и Cherry. Водитель первого авто погиб на месте от полученных травм, серьезно пострадал мужчина 1992 года рождения, управлявший Cherry, которого медики доставили в больницу. В числе пострадавших оказались еще 3 пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.
По факту ДТП назначена соответствующая проверка. Обстоятельства выясняются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:23