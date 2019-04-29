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В Санкт-Петербурге на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с четырьмя авто

В Санкт-Петербурге на 100 километре трассы «Кола» произошло ДТП с четырьмя авто. В результате столкновения погиб мужчина-водитель.
В Санкт-Петербурге на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с четырьмя авто

Об инциденте сообщает издание РЕН ТВ. Участниками дорожного происшествия стали машины Nissan Tiano, Renault, Nissan Xtrail и Cherry. Водитель первого авто погиб на месте от полученных травм, серьезно пострадал мужчина 1992 года рождения, управлявший Cherry, которого медики доставили в больницу. В числе пострадавших оказались еще 3 пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.

По факту ДТП назначена соответствующая проверка. Обстоятельства выясняются.



 
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Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:23

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