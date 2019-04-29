В Санкт-Петербурге на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с четырьмя авто





Об инциденте сообщает издание РЕН ТВ. Участниками дорожного происшествия стали машины Nissan Tiano, Renault, Nissan Xtrail и Cherry. Водитель первого авто погиб на месте от полученных травм, серьезно пострадал мужчина 1992 года рождения, управлявший Cherry, которого медики доставили в больницу. В числе пострадавших оказались еще 3 пассажиров, среди которых 17-летняя девушка. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.По факту ДТП назначена соответствующая проверка. Обстоятельства выясняются.