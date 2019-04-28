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Под Омском в ДТП с опрокидыванием авто погиб 55-летний водитель

Около шести часов вечера по местному времени на трассе Тюмень - Омск произошла смертельная авария. В результате ДТП одна из машин опрокинулась и погиб ее 55-летний водитель.
Под Омском в ДТП с опрокидыванием авто погиб 55-летний водитель

Трагический инцидент произошел 28 апреля. Согласно данным правоохранительных органов, 55-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2115, направляясь в сторону Омска, не сумел справиться с управлением своего транспортного средства. В результате автомобиль выехал на правую обочину, после чего перевернулся.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейские в настоящее время устанавливают все детали произошедшего случая.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10

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