Под Омском в ДТП с опрокидыванием авто погиб 55-летний водитель





Трагический инцидент произошел 28 апреля. Согласно данным правоохранительных органов, 55-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2115, направляясь в сторону Омска, не сумел справиться с управлением своего транспортного средства. В результате автомобиль выехал на правую обочину, после чего перевернулся.Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейские в настоящее время устанавливают все детали произошедшего случая.