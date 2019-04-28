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«Королевишна» Эвелина Бледанс сыграла в игру с «Драконио»-сыном

«Королевишна» Эвелина Бледанс показала веселую игру с «Драконио» - маленьким сыном Семеном. Такими словами она назвала себя и своего ребенка.
«Королевишна» Эвелина Бледанс сыграла в игру с «Драконио»-сыном

На странице знаменитости в соцсети Instagram нередко можно увидеть кадры, где она демонстрирует времяпровождения с сыном. Недавно Эвелина Бледанс опубликовала видеоролик игры в «королеву и дракона». Актриса примерила светлое платье, диадему и прозрачную накидку, изображая из себя самодержавную особу средних веков и пытаясь якобы спастись бегством от «Драконио»-Семена. В один момент тот смог настигнуть мать, после чего та засмеялась и их игра продолжилась.

Очередной ролик Эвелины Бледанс собрал десятки тысяч лайков и большое количество комментариев. Одни подписчики положительно оценили такое времяпровождение актрисы, а другие подвергли критике за «недостойное» поведение.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:26

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