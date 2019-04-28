«Королевишна» Эвелина Бледанс сыграла в игру с «Драконио»-сыном

На странице знаменитости в соцсети Instagram нередко можно увидеть кадры, где она демонстрирует времяпровождения с сыном. Недавно Эвелина Бледанс опубликовала видеоролик игры в «королеву и дракона». Актриса примерила светлое платье, диадему и прозрачную накидку, изображая из себя самодержавную особу средних веков и пытаясь якобы спастись бегством от «Драконио»-Семена. В один момент тот смог настигнуть мать, после чего та засмеялась и их игра продолжилась.Очередной ролик Эвелины Бледанс собрал десятки тысяч лайков и большое количество комментариев. Одни подписчики положительно оценили такое времяпровождение актрисы, а другие подвергли критике за «недостойное» поведение.