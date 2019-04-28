Психологи рассказали, как отличить мимолетный роман от большой любви





В преддверии пляжного сезона психологи отметили, что влюбляться на отдыхе является нормальным для человека. Атмосфера курорта располагает к романтике, однако такие отношения зачастую являются мимолетными. В результате один из партнеров может пострадать из-за переживаний, поэтому эксперты подготовили список отличий, по которым можно отличить любовь от влюбленности. Следует насторожиться, если интерес во встречах и переписках резко упал, а также следует избегать партнеров, которые предпочитают встречаться только в компании.Часто мужчины знакомят девушку со своими друзьями, если планируют серьезные отношения и ищет одобрения. В таком случае следует прислушаться к мнению приятелей, поскольку исключительно комплименты на счет внешнего вида должны насторожить. Более серьезные темы увеличивают вероятность того, что круг его общения уважает выбор.