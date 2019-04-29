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Шеннен Доэрти подтвердила возвращение в сериал «Беверли-Хиллз 90210»

Американская актриса Шеннен Доэрти примет участие в съемках нового сезона культового сериала «Беверли-Хиллз 90210». Информацию о возвращении 48-летней артистки подтвердила исполнительница другой роли в этом знаменитом проекте – Тори Спеллинг.
Шеннен Доэрти подтвердила возвращение в сериал «Беверли-Хиллз 90210»

Об этом она заявила на своей странице в Instagram, где опубликовала старые фотографии всего женского актерского костяка культового сериала «Беверли-Хиллз 90210», в числе которых есть и Шеннен Доэрти. 48-летняя знаменитость известна своим непростым характером, поэтому многие до последнего сомневались, что она примет подобное предложение. Неуверенность оставалась даже тогда, когда все остальные исполнители ключевых мужских и женских ролей дали свое согласие. Теперь же Тори Спеллинг смогла радостно заявить: «Официально: все девчонки из «Беверли-Хиллз 90210» снова вместе!»

Ранее свое участие в новом сезоне культового сериала подтвердили исполнители мужских ролей: Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин и Йен Зиринг. Все это говорит о том, что весь актерский костяк оригинального «Беверли-Хиллз 90210» в полном сборе, не считая одного человека – Люка Перри. Актер умер 4 марта, причиной преждевременной смерти стал инсульт. При всем этом он уже успел отказаться от возвращения и заявил, что готов сняться только в паре небольших эпизодов.

Напомним, съемки нового сезона «90210», именно так будет называться теперь сериал, начнутся в ближайшее время, а премьеру стоит ждать летом 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:15

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