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Юлия Проскурякова побывала с Игорем Николаевым и дочерью в Диснейленде

Избранница Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, показала на своей странице в сети Instagram серию фото из Диснейленда. Долгое время звездное семейство вместе с детьми отдыхает в США.
Юлия Проскурякова побывала с Игорем Николаевым и дочерью в Диснейленде

Игорь Николаев с женой и младшей дочерью Вероникой улетели на отдых в США, где проводят время со старшей наследницей артиста Юлией Николаевой. В социальных сетях артистов часто появляются фотографии с отпуска, а накануне Проскурякова показала снимки из Диснейленда. Семейство побывало в Орландо, а после просмотра снимков публика вынесла вердикт, что Вероника очень похожа на звездного отца.

Игорь Николаев недавно порадовал публику редким снимком со старшей и младшей дочерью. В комментариях подписчики отметили, что считают семью красивой, а также пожелали им счастья.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:42

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