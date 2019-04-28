Юлия Проскурякова побывала с Игорем Николаевым и дочерью в Диснейленде

Игорь Николаев с женой и младшей дочерью Вероникой улетели на отдых в США, где проводят время со старшей наследницей артиста Юлией Николаевой. В социальных сетях артистов часто появляются фотографии с отпуска, а накануне Проскурякова показала снимки из Диснейленда. Семейство побывало в Орландо, а после просмотра снимков публика вынесла вердикт, что Вероника очень похожа на звездного отца.Игорь Николаев недавно порадовал публику редким снимком со старшей и младшей дочерью. В комментариях подписчики отметили, что считают семью красивой, а также пожелали им счастья.