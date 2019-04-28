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Астрономы предрекли Земле катастрофу из-за пятна на Солнце

Увидевшие на Солнце пятно астрономы предрекли Земле новую катастрофу. По их мнению, изменится природа и пропадет мобильная связь.
Астрономы предрекли Земле катастрофу из-за пятна на Солнце

По данным исследователей, «солнечная дыра» может спровоцировать на Земле сильные магнитные бури, способные нанести непоправимый ущерб электрической технике. Могут перестать функционировать искусственные спутники, находящиеся ныне на орбите Планеты.

Далее мощная солнечная энергия направится на Землю, пробив ее магнитное поле. В итоге люди могут лишиться мобильной связи, спутникового телевидения и GPS. Также существенно увеличится уровень тока в линиях электропередачи, что приведет к снижению работоспособности электростанций.

По утверждению астрофизиков, своими действиями солнечное пятно «заставит» северное сияние появляться там, где прежде его не видели. Например, увидеть его могут жители отдельных районов США.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34

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