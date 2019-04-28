Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Максим Галкин опубликовал видео в сети Instagram, показав подписчикам, какие машины появились у его детей. Дети получили очень реалистичные игрушки, которые позволяют чувствовать себя, как в настоящей машине. В сопровождении к своему посту Галкин отметил, что это принцесса на самообслуживании или лягушонка в коробчонке. Для дочери звездные родители приобрели ярко-розовую карету, на которой она уверенно катается по двору особняка, а у Гарри машина похожа на раритетную модель.Рядом сын Галкина и Примадонны чинит свой автомобиль, что умилило публику. По мнению комментаторов, видео отражает реальную ситуацию, поскольку мужчины всегда возятся с поломками.