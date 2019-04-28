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Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах

Похудение с помощью регулярного голодания в последние годы набирает популярность среди представителей двух полов, но эксперты сообщили о вреде такого подхода. Они также рассказали о пяти правильных перекусах, позволяющих сохранить здоровье и не набрать лишний вес.
Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах

Эксперты отмечают, современные люди хорошо знают о вреде переедания, но мало кому известно, как организм реагирует на голодание. Оно оказывается на здоровье не менее разрушительное воздействие и может привести ко многим хроническим заболеваниям, самым опасным из которых является анемия – уменьшение количества переносящих кислород кровяных клеток.
Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах

Для людей, регулярно прибегающих к голоданию, важное значение имеет здоровый перекус, способный быстро насытить организм, но при этом не приводящий к увеличению веса. Эксперты рассказали о пяти продуктах, отвечающих этим критериям. Первый из них – это шоколад, содержащий серотонин. Он позволяет организму быстро насытиться и поднимает настроение. Зеленый горошек богат на витамин C, укрепляющий кости и мышцы всего тела. Еще один правильный перекус – это лосось. Данная рыба способствует укреплению имеющейся и созданию новой мышечной ткани.
Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах

Яйца является незаменимым продуктом в любом рационе. Они содержат целый спектр полезных веществ: антиоксиданты и витамины A, B2, B5 и B12. Пятый правильный перекус по мнению экспертов – это творог, так как данный продукт богат на белок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:10

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