В РФ пять компаний изменили стоимость своих автомобилей





Подорожали фастбек Panamera и паркетник Macan от Porsche. Начальная модификация первого стоит 6,6 миллиона. За такие деньги клиент получает машину с бензиновым мотором на три литра и 330 лошадиными силами. Транспорт с агрегатом на 2,9 литра и 440-й силовой установкой реализуется за 8,2 миллиона, а топ-модель с 4,0-литровым двигателем на 680 «лошадей» дилеры отдадут за 13,6 миллиона рублей.На сегодня кроссовер Macan можно купить за 4,1 миллиона. Таких материальных ресурсов стоит машина с двухлитровым агрегатом в 252 лошадиных сил, а модель с параметрами в трехлитровый мотор и отдачей в 354 лошадиных сил стоит 4,7 миллиона рублей.Стала дешевле версия LADA Granta. Между тем, некоторые другие модели отечественного производителя вросли в цене, но незначительно. Также увеличились в стоимости автомобили Lexus, Jeep и Hawtai.