Антон Гусев прячется от парня обиженной девушки, а Вика Романец наехала на посетительницу фитнеса





Выпускница «Дома-2» стала участницей скандала в фитнес-клубе.Все началось с рядовой тренировки. Там Виктория обнаружила, что ее открыто и не стесняясь снимает на камеру мобильного телефона одна из посетительниц. В ответ на это Романец разразилась в Instagram в адрес девушки оскорблениями и угрозами.Однако та в долгу не осталась. В защиту своей возлюбленной встал ее армянский кавалер. Теперь он регулярно названивает на телефон её супругу Антону Гусеву и пишет ему сообщения. Антон даже вынужден скрываться от преследователя.Но и это еще не все. В дело вмешались правоохранительные органы. Выяснилось, что съемка в клубе велась вполне законно. А вот последние оскорбления чреваты для Романец серьезным штрафом.