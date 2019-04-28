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Антон Гусев прячется от парня обиженной девушки, а Вика Романец наехала на посетительницу фитнеса

В семье Виктории Романец и её мужа Антона Гусева возникли неприятности.

Выпускница «Дома-2» стала участницей скандала в фитнес-клубе.

Антон Гусев прячется от парня обиженной девушки, а Вика Романец наехала на посетительницу фитнеса

Все началось с рядовой тренировки. Там Виктория обнаружила, что ее открыто и не стесняясь снимает на камеру мобильного телефона одна из посетительниц. В ответ на это Романец разразилась в Instagram в адрес девушки оскорблениями и угрозами.

Однако та в долгу не осталась. В защиту своей возлюбленной встал ее армянский кавалер. Теперь он регулярно названивает на телефон её супругу Антону Гусеву и пишет ему сообщения. Антон даже вынужден скрываться от преследователя.

Но и это еще не все. В дело вмешались правоохранительные органы. Выяснилось, что съемка в клубе велась вполне законно. А вот последние оскорбления чреваты для Романец серьезным штрафом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:29

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