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Под Владимиром в пожаре погиб 12-летний ребенок

В Гусь-Хрустальном районе под Владимиром в СНТ «Сады-огороды» случилось возгорание дома площадью 20 квадратных метров. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 12-летнего ребенка, предположительно он погиб от огня.
Под Владимиром в пожаре погиб 12-летний ребенок

Спасатели получили сигнал о возгорании дома в СНТ «Сады-Огороды» 28 апреля в 0:45 по местному времени. Пожарные оперативно выехали на место происшествия и приступили к локализации, а затем и устранению пожара. С огнем боролись 2 единицы спецтехники и личный состав спасателей Гусь-Хрустального района. После тушения пожарные начали разбирать завалы, под ними они обнаружили тело сгоревшего человека, предположительно ребенка. Позже им удалось установить его личность – это 12-летний мальчик, приехавший в этот дом вместе с родителями на отдых.

Эту информацию подтвердил отец погибшего. Семья из трех человек приехала в СНТ «Сады-Огороды» с целью пожарить шашлыки и отдохнуть. Ближе к ночи они растопили печку-буржуйку и уснули. Чуть позже мужчина проснулся от запаха дыма, в первую очередь он попытался добраться до комнаты 12-летнего сына, но ничего не вышло, дверь не поддавалась. После этого мужчина разбил стекло и помог жене выбраться из горящего дома, своего ребенка ему спасти не удалось.

Сейчас специалисты работают на месте происшествия. Они проведут пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Предварительная версия – неисправная работа печки.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:28

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