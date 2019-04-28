Под Владимиром в пожаре погиб 12-летний ребенок





Спасатели получили сигнал о возгорании дома в СНТ «Сады-Огороды» 28 апреля в 0:45 по местному времени. Пожарные оперативно выехали на место происшествия и приступили к локализации, а затем и устранению пожара. С огнем боролись 2 единицы спецтехники и личный состав спасателей Гусь-Хрустального района. После тушения пожарные начали разбирать завалы, под ними они обнаружили тело сгоревшего человека, предположительно ребенка. Позже им удалось установить его личность – это 12-летний мальчик, приехавший в этот дом вместе с родителями на отдых.Эту информацию подтвердил отец погибшего. Семья из трех человек приехала в СНТ «Сады-Огороды» с целью пожарить шашлыки и отдохнуть. Ближе к ночи они растопили печку-буржуйку и уснули. Чуть позже мужчина проснулся от запаха дыма, в первую очередь он попытался добраться до комнаты 12-летнего сына, но ничего не вышло, дверь не поддавалась. После этого мужчина разбил стекло и помог жене выбраться из горящего дома, своего ребенка ему спасти не удалось.Сейчас специалисты работают на месте происшествия. Они проведут пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Предварительная версия – неисправная работа печки.