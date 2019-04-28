Эксперты назвали самые популярные в России японские авто с пробегом





Самым популярным японским автомобилем на вторичном рынке РФ оказалась Toyota Corolla. Такую машину с пробегом купили 22 тысячи россиян, что на 1% больше чем за январь-март 2018 года. Вторую строчку занимает автомобиль Toyota Camry. Его результат – 17,5 тысячи единиц и рост на 7%. Тройку лидеров среди 10 самых популярных японский автомобилей занимает Mitsubishi Lancer. Данную машину приобрели 10,7 тысячи автолюбителей из России, что на 3,5% меньше прошлого периода.На четвертой строчке, сообщают эксперты, расположился кроссовер Toyota RAV4. Его результат – 9 тысяч единиц и незначительный рост на 4%. Первую пятерку самых популярных японских автомобилей замыкает Nissan Almera. Его продажи на вторичном рынке России составили 8,4 тысячи, что на 2% больше результатов 2018 года. Следующие две строчки заняли кроссоверы того же бренда: X-Trail (7,7 тысячи единиц; + 10%) и Qashqai (7,5 тысячи штук; +9%).Восьмое место досталось Mazda 3, ее результат – 6,8 тысячи единиц и падение на 2%. На девятой строчке рейтинга оказался Mitsubishi Outlander, его купили 6,5 тысячи российских автолюбителей, рост его продаж – 11%. Замыкает список самых популярных японских авто с пробегом Honda CR-V (5,9 тысячи штук; -1%).