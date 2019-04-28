Эксперты составили рейтинг лучших авто, недоступных на рынке России





Volkswagen Up! является одним из наиболее востребованных в своем сегменте в разных странах мира, а его стоимость может превышать 950 тысяч рублей. При этом желающим приобрести авто с пробегом на рынке России найти машину будет очень трудно. Модель часто выбирают благодаря высокому комфорту передвижения в городских условиях. Volkswagen Up! имеет просторный салон, чем нечасто могут похвастаться представители данного сегмента.KIA Cadenza сочетает в себе небольшую цену и хорошее качество, а многие владельцы из России приобретали данную модель в Казахстане. Чаще всего эту машину выбирают семейные пары, но она подходит и для других слоев населения. Автомобиль оснащен одним вариантом двигателя на 3,3 литра и мощностью 293 л. с.