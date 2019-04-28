АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучшие продукты для предотвращения дефицита витамина B12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева рассказала о тайне Пугачевой и смерти Фриске

Певица и светская львица Юлия Матвеева, ушедшая в монастырь, раскрыла тайны звезд российского шоу-бизнеса. Матушка Ефросинья, как теперь зовут бывшую артистку, поведала о слезах Аллы Пугачевой и смерти Жанны Фриске.
Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева рассказала о тайне Пугачевой и смерти Фриске

Юлия Матвеева решила уйти в монастырь от соблазнов, которые ей предлагал шоу-бизнес. Теперь матушка Ефросинья проживает в Израиле и не жалеет о своем решении. В программе “Прямой эфир” артистка признавалась, что получала продвижение в карьере через постель, но после того, как к ней пришел бес за ее душой, она нашла в себе силы сбежать в монастырь. По словам Юлии Матвеевой, многие ее коллеги даже не догадываются, с кем они разговаривают, когда приезжают в Иерусалим. На Святой земле часто останавливаются Алина Редель, Борис Корчевников, а однажды она встретила Аллу Пугачеву. В беседе с матушкой Ефросиньей о покаянии Примадонна призналась, что пролила уже много слез.
Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева рассказала о тайне Пугачевой и смерти Фриске

Также Юлия Матвеева также считает, что Жанна Фриске выбрала не тот путь для спасения души. По мнению бывшей артистки, страстные песни приводят к погибели, что произошло и с Юлией Началовой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые популярные в
Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева
Медики рассказали о «грибке-убийце»,
«Королевишна» Эвелина Бледанс сыграла в
Фотограф протестировал камеры Samsung
Под Омском в ДТП с опрокидыванием авто
Психологи рассказали, как отличить
«Разденет догола»: Сергей Мазаев
NASA готовится провести пятидневную
Юлия Проскурякова побывала с Игорем
Астрономы предрекли Земле катастрофу
В КНР создали копию российского
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Эксперты рассказали о пяти правильных и
Во Львове в 90-х собрали уникальный
В США из Нидерландов вернут украденную
В РФ пять компаний изменили стоимость
Яна Рудковская оригинально украсила дом
Антон Гусев прячется от парня обиженной
Под Владимиром в пожаре погиб 12-летний
Отец Юлии Началовой рассказал о попытке
Эксперты составили рейтинг лучших авто,
Эксперты озвучили причины усталости при
Ксения Бородина оскорбила верующих
«Люблю и буду любить»: Дженнифер
Раскрыта дата презентации серийного
Nubia анонсировал новый игровой
Назарбаев и Джеки Чан обсудили
Гуф снял на видео пожар соседней дачи
В ХМАО от куска льда в ДТП погибла
Просмотреть все новости