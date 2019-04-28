Ушедшая в монастырь Юлия Матвеева рассказала о тайне Пугачевой и смерти Фриске





Юлия Матвеева решила уйти в монастырь от соблазнов, которые ей предлагал шоу-бизнес. Теперь матушка Ефросинья проживает в Израиле и не жалеет о своем решении. В программе “Прямой эфир” артистка признавалась, что получала продвижение в карьере через постель, но после того, как к ней пришел бес за ее душой, она нашла в себе силы сбежать в монастырь. По словам Юлии Матвеевой, многие ее коллеги даже не догадываются, с кем они разговаривают, когда приезжают в Иерусалим. На Святой земле часто останавливаются Алина Редель, Борис Корчевников, а однажды она встретила Аллу Пугачеву. В беседе с матушкой Ефросиньей о покаянии Примадонна призналась, что пролила уже много слез.Также Юлия Матвеева также считает, что Жанна Фриске выбрала не тот путь для спасения души. По мнению бывшей артистки, страстные песни приводят к погибели, что произошло и с Юлией Началовой.