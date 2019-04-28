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Ксения Бородина оскорбила верующих неподобающим нарядом для Пасхи

Ксению Бородину обвинили в оскорблениях религиозных чувств верующих. Ведущая проекта «Дом-2» оказалась в эпицентре очередного скандала.

На этот раз многим подписчикам пришлось не по душе ее поздравление с Пасхой. И на этот раз для негодования было несколько причин.

Ксения Бородина оскорбила верующих неподобающим нарядом для Пасхи

Во-первых, звезда улетела на праздники в Дубаи, что не согласуется с христианскими канонами в плане поздравлений.

Во-вторых, верующих поклонников Бородиной возмутил вызывающий наряд. На фото в своей странице в Instagram Ксения запечатлена в шортах минимальной длины, облегающей блузке и чалме на голове.

Под снимком сразу же появилось множество негативных посланий. «Это куда, бордель или храм», «Постеснялась бы» - вот лишь содержание двух из многих постов.

Некоторые пользователи даже предположили, что Бородина специально провоцирует пользователей скандальными выходками с целью повышения числа обсуждений и комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:57

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