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«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон рассказала о чувствах к Бреду Питту

Совсем недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт официально перестали быть супругами, и в честь этого события многие СМИ вспомнили откровенное интервью Дженнифер Энистон. Его актриса дала в далеком 2006 году, тогда она заявила о своих чувствах к бывшему мужу.
«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон рассказала о чувствах к Бреду Питту

Тот откровенный разговор Дженнифер Энистон с журналистами произошел ровно черед год после ее развода с Брэдом Питтом, который впоследствии женился на Анджелине Джоли. Звезда сериала «Друзья» тогда заявила, что у нее остались исключительно хорошие воспоминания о своем бывшему муже, несмотря на то, что их расставание нельзя назвать простым. Актриса тогда заявила: «Я любила, люблю и буду любить его до конца моих дней. Он – просто невероятный мужчина!» Брак – это всегда сложности, констатировала знаменитость, очень часто люди теряют друг к другу интерес по объективным причинам и в этом нет ничего необычного, хотя сами супруги очень долго могут игнорировать это.
«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон рассказала о чувствах к Бреду Питту

В самом конце того откровенного интервью Дженнифер Энистон все-таки дала волю своим эмоциям и расплакалась. Это случилось в тот момент, когда репортер напомнила о слухах, согласно которым, Брэд Питт изменял актрисе с Анджелиной Джоли еще до того, как они развелись. Звезда «Друзей» сквозь слезы рассказала, что допускает подобный вариант, но старается об этом не думать. По ее словам, сам Брэд Питт отрицал эти слухи, и она склонна ему верить.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:48

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