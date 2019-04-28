«Люблю и буду любить»: Дженнифер Энистон рассказала о чувствах к Бреду Питту





Тот откровенный разговор Дженнифер Энистон с журналистами произошел ровно черед год после ее развода с Брэдом Питтом, который впоследствии женился на Анджелине Джоли. Звезда сериала «Друзья» тогда заявила, что у нее остались исключительно хорошие воспоминания о своем бывшему муже, несмотря на то, что их расставание нельзя назвать простым. Актриса тогда заявила: «Я любила, люблю и буду любить его до конца моих дней. Он – просто невероятный мужчина!» Брак – это всегда сложности, констатировала знаменитость, очень часто люди теряют друг к другу интерес по объективным причинам и в этом нет ничего необычного, хотя сами супруги очень долго могут игнорировать это.В самом конце того откровенного интервью Дженнифер Энистон все-таки дала волю своим эмоциям и расплакалась. Это случилось в тот момент, когда репортер напомнила о слухах, согласно которым, Брэд Питт изменял актрисе с Анджелиной Джоли еще до того, как они развелись. Звезда «Друзей» сквозь слезы рассказала, что допускает подобный вариант, но старается об этом не думать. По ее словам, сам Брэд Питт отрицал эти слухи, и она склонна ему верить.