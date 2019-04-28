Эксперты озвучили причины усталости при достаточной продолжительности сна





Эксперты доказали, что регулярные тренировки помогают улучшить качество сна, даже если количество часов недостаточно. Для достижения результата рекомендовано увеличить дневную активность до 20 минут в день. Сон может пострадать от кофеина, даже если человек употребляет его задолго до сна. Эксперты отмечают, что действие активного вещества может растягиваться на длительное время. При воздействии на мозг кофе блокирует гормон, провоцирующий желание уснуть.Причина усталости после длительного сна также может быть связана с плохим психическим здоровьем, а именно, тревожным расстройством и депрессией. Данные недуги провоцируют бессонницу, а также к плохому качеству сна приводят диабет, болезни щитовидки и дефицит железа.