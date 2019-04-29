NASA проведет учения по защите Земли от астероидной угрозы





Конференция Planetary Defense Conference («Конференция по планетарной защите») пройдет с 29 апреля по 3 мая, а ее организацией занимается американское космическое ведомство NASA. В мероприятии примут участие представители разных стран, подготовившие тематические доклады по теме астероидной угрозы для Земли. Все они являются специалистами в широком спектре областей, поэтому обсуждение ожидается разностороннее и системное.NASA решило повысить эффективность конференции и приняло решение провести учения по защите Земли от потенциального астероида PDC. О нем придумали легенду, опираясь на которую специалисты должны будут разработать план по предотвращению его столкновения с Планетой. Им предоставят ограниченный объем данных: вероятность его падения на Землю – 1%, вероятная дата – 2027 год, время обнаружения – 26 марта 2019 года, срок наблюдения – 2-3 дня, а также заданная траектория движения.Исходя из этой информации специалисты должны будут скооперироваться и придумать план по защите Земли от астероида PDC, а затем представить алгоритм его реализации. Все это необходимо проделать за дни конференции, рассказывают представители NASA.