Раскрыта дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana





Дебют Renault Arkana должен пройти уже 22 мая, модель покажут в рамках спецмероприятия в Москве. Российский рынок станет первым, где кросс-купе будет доступным для покупки. Разработка автомобиля проводилась с учетом потребностей покупателей из России, а также с участием отечественных специалистов. Машина построена на модифицированной платформе В0 и может получить два силовых агрегата. Базовым мотором станет атмосферный двигатель на 114 л. с., сочетающийся с МКПП и вариатором CVT. Еще один двигатель являет собой 1,3-литровый турбомотор на 150 л. с.Renault Arkana сможет похвастаться полноприводной версией, а его стоимость пока не сообщается. Эксперты ожидают, что машина будет стоить порядка 1,2-1,3 миллиона рублей. На российском рынке модель появится уже летом 2019 года.