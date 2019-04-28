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Раскрыта дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Стала известна дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana, который станет сравнительно недорогой моделью бренда. Премьера одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке станет мировой.
Раскрыта дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Дебют Renault Arkana должен пройти уже 22 мая, модель покажут в рамках спецмероприятия в Москве. Российский рынок станет первым, где кросс-купе будет доступным для покупки. Разработка автомобиля проводилась с учетом потребностей покупателей из России, а также с участием отечественных специалистов. Машина построена на модифицированной платформе В0 и может получить два силовых агрегата. Базовым мотором станет атмосферный двигатель на 114 л. с., сочетающийся с МКПП и вариатором CVT. Еще один двигатель являет собой 1,3-литровый турбомотор на 150 л. с.

Renault Arkana сможет похвастаться полноприводной версией, а его стоимость пока не сообщается. Эксперты ожидают, что машина будет стоить порядка 1,2-1,3 миллиона рублей. На российском рынке модель появится уже летом 2019 года.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:40

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