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В ХМАО от куска льда в ДТП погибла девушка

В ХМАО во время дорожной аварии на дороге Салехард - Лабытнаги из-под колес грузовой машины отлетел кусок льда, пробив стекло ехавшей навстречу машины. В итоге ДТП погибла женщина.
В ХМАО от куска льда в ДТП погибла девушка

Погибла 27-летняя девушка, ехавшая вместе с супругом из Тюмени. По специальности она трудилась хирургом. В аварии пассажирка умерла мгновенно. Сам инцидент произошел в семь часов вечера. В лобовое стекло Chevrolet Niva влетела ледяная глыба и попала ей в голову.

В настоящее время поврежденный автомобиль находится на стоянке, где с ним ведутся следственные действия, включая техническую экспертизу. Процессуального решения по делу еще не приняли.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:10

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