В ХМАО от куска льда в ДТП погибла девушка
В ХМАО во время дорожной аварии на дороге Салехард - Лабытнаги из-под колес грузовой машины отлетел кусок льда, пробив стекло ехавшей навстречу машины. В итоге ДТП погибла женщина.
Погибла 27-летняя девушка, ехавшая вместе с супругом из Тюмени. По специальности она трудилась хирургом. В аварии пассажирка умерла мгновенно. Сам инцидент произошел в семь часов вечера. В лобовое стекло Chevrolet Niva влетела ледяная глыба и попала ей в голову.
В настоящее время поврежденный автомобиль находится на стоянке, где с ним ведутся следственные действия, включая техническую экспертизу. Процессуального решения по делу еще не приняли.
Погибла 27-летняя девушка, ехавшая вместе с супругом из Тюмени. По специальности она трудилась хирургом. В аварии пассажирка умерла мгновенно. Сам инцидент произошел в семь часов вечера. В лобовое стекло Chevrolet Niva влетела ледяная глыба и попала ей в голову.
В настоящее время поврежденный автомобиль находится на стоянке, где с ним ведутся следственные действия, включая техническую экспертизу. Процессуального решения по делу еще не приняли.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:10