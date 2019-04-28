В ХМАО от куска льда в ДТП погибла девушка





Погибла 27-летняя девушка, ехавшая вместе с супругом из Тюмени. По специальности она трудилась хирургом. В аварии пассажирка умерла мгновенно. Сам инцидент произошел в семь часов вечера. В лобовое стекло Chevrolet Niva влетела ледяная глыба и попала ей в голову.В настоящее время поврежденный автомобиль находится на стоянке, где с ним ведутся следственные действия, включая техническую экспертизу. Процессуального решения по делу еще не приняли.