Медики рассказали о «грибке-убийце», способном унести жизни 10 млн человек





Медики из центра CDC, США, уже не первый год занимаются Candida auris, получившего за это время прозвище «грибок-убийца». У него существует две основные черты – полная устойчивость к лечению и высокая скорость распространения. Первый пациент, заразившийся занимаются Candida auris, был пожилой японец, этот случай зафиксировали в 2009 году. С тех пор, на протяжении 10 лет, многие группы ученых по всему миру изучают данный микроорганизм, но у них до сих пор не получилось найти против него ни лечения, ни способа защиты.Заражение «грибком-убийцей» приводит к смерти человека в течении 90 дней. Главным симптомом является инвазивный кандидоз, сопровождающийся инфицированием кровотока, центральной нервной системы и целой группы других органов. На февраль 2019 года медикам удалось зафиксировать случаи заражения этим микроорганизмом во многих странах мира, в их числе оказалась и Россия.Американские ученые не понимают, почему этот «грибок-убийца» еще «не стал» лихорадкой Эбола, ведь последняя не представляла такой опасности для всего человечества. По оценкам медиков, уже к 2050 году умереть от инфицирования данным микроорганизмом может порядка 10 млн человек.