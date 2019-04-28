Гендиректор Black Star прокомментировал слухи об уходе Мота





Студия Тимати в последнее время испытывает отток кадров. Ее покинули Егор Крид, L'one, Kristina Si и ходили слухи об увольнении Мота. Якобы он не доволен получаемой прибылью сборов в размере 30%, требуя ее увеличения, тем более являясь основным источником дохода Black Star. Первый трудовой договор Мота с компанией закончился в минувшем году, позже его продлили на один год. По неким данным, артист решил начать сольную карьеру с сохранением творческого псевдонима, как это удалось Криду.Прокомментировал ситуацию гендиректор Black Star Павел Курьянов. Он утверждает, что такие сведения нельзя назвать правдивыми, а Мот не собирается покидать группу. Рэп-исполнитель за все время сотрудничества с компанией Тимати выпустил пять альбомов и несколько синглов. Последние недели он активно дает концерты по всей стране.