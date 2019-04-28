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Гендиректор Black Star прокомментировал слухи об уходе Мота

Гендиректор Black Star Павел Кирьянов высказался о слухах по поводу ухода из компании рэпера Мота. По его словам, артист никуда не уходит и остается в команде.
Гендиректор Black Star прокомментировал слухи об уходе Мота

Студия Тимати в последнее время испытывает отток кадров. Ее покинули Егор Крид, L'one, Kristina Si и ходили слухи об увольнении Мота. Якобы он не доволен получаемой прибылью сборов в размере 30%, требуя ее увеличения, тем более являясь основным источником дохода Black Star. Первый трудовой договор Мота с компанией закончился в минувшем году, позже его продлили на один год. По неким данным, артист решил начать сольную карьеру с сохранением творческого псевдонима, как это удалось Криду.

Прокомментировал ситуацию гендиректор Black Star Павел Курьянов. Он утверждает, что такие сведения нельзя назвать правдивыми, а Мот не собирается покидать группу. Рэп-исполнитель за все время сотрудничества с компанией Тимати выпустил пять альбомов и несколько синглов. Последние недели он активно дает концерты по всей стране.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:00

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