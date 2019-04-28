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Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»

Дмитрий Ланской, первый супруг певицы Юлии Началовой, заявил, что внес Николая Баскова и Андрея Малахова в «черный список». При этом бывший муж артистки отметил, что этим людям стоит «подумать о душе».
Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»

Об этом стало известно из специального выпуска шоу «Привет, Андрей!», посвященного скончавшейся Юлии Началовой. «Я всегда говорил, что Юле не везло с мужчинами. После той программы я и Коля Басков попали в черный список», - заявил Андрей Малахов, намекая на Дмитрия Ланского. Он являлся первым мужем певицы и после ее смерти многие обвинили его в подрыве здоровья артистки, что и привело к трагическому исходу. Причиной этому стали заявления Николая Баскова и отца погибшей в другом выпуске, посвященном кончине певицы.

Услышав это Дмитрий Ланской записал видеообращение и выложил его в Instagram. Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет. Бывший супруг попросили людей отказаться от обвинений и не мешать жизни его семьи.

После заявления Дмитрия Ланского отец Юлии Началовой принес свои извинения и заявил, что напрасно обвинил ее первого мужа. Несмотря на это, нападки в его сторону продолжились и поэтому он сообщил, что будет подавать судебные иски, а Андрею Малахову и Николаю Баскову предложил «подумать о душе».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:29

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