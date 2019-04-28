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Эксперт прокомментировал материал о вероятном сближении США и РФ

Данные о желании США помириться с РФ демонстрирует обеспокоенность Вашингтона сближением Москвы и Пекина. В лице России Штаты теперь пытаются найти союзника против КНР, считают представители РАН.
Эксперт прокомментировал материал о вероятном сближении США и РФ

Ранее в одном из изданий США появился материал о необходимости для США усилиться перед Китаем, в связи с чем добропорядочные отношения с РФ окажутся только полезными. Автор статьи предлагает руководству страны подписать временное мировое соглашение, а потом постоянное.

Специалист Центра исследование проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что в Белом дом варианты сближения Москвы и Вашингтона рассматривались уже неоднократно, а подобные материалы публикуют реалисты, рационально смотрящие на геополитику. Но при этом в США во власти стоят люди, негативно настроенные и к РФ, и к КНР, поэтому не стоит думать, что Вашингтон совсем скоро изменит свое отношение к России.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:21

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