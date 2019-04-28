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Ученые: Кровь в кашле может оказаться первым симптомом рака легких

Симптомы рака легких включат в себя кашель, странную потерю веса и боли в груди. Западные ученые считают, что человек может подвергнуться риску заболевания, если начинает откашливаться кровью.
Ученые: Кровь в кашле может оказаться первым симптомом рака легких

Согласно медицинскому порталу Healthline, красные пятна в кашле могут указывать на наличие крови в этой мокроте. В благотворительной организации BLF заявили, что кровь в выходящей из организма слизи можно считать ранним предупреждением рака легких. Не во всех случаях это прямое свидетельство смертоносного заболевания, но визит к врачу не окажется лишним. Вначале человек может нормально себя чувствовать, но с прогрессом симптомов стоит отправиться в больницу. Не следует все воспринимать как нечто ужасное, так как у лиц с хроническими болезнями легких таких признаков очень много и все они имеют разные причины появления.

Кровь в кашле может поступать откуда угодно по дыхательным путям. Существуют и иные причины возникновения мокроты с красной жидкостью, включая инфекции груди или бронхит. Совсем другое дело, когда у человека за долгое время не проходит кашель, у него одышка и хриплое горло. В таком случае нужно обязательно отправиться на прием к врачу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:57

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