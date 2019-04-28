«Газель» получила двигатель от Lexus
Специалисты тюнинга установили на отечественный автомобиль «Газель» двигатель от Lexus. Итогом такого апгрейда собственник автомобиля остался доволен.
Все привыкли к тюнингу спортивных автомобилей, который повышает их технические характеристики. Однако в России популярно и обновление грузовых автомобилей. Обычно на отечественные «Газели» и «Соболи» ставят восьмицилиндровые двигатели от Toyota.
Новое детище механиков также обзавелось двигателем 3UZ-FE, который устанавливался на таких моделях Lexus LS 430, GS 430, CS 430. Этот силовой агрегат имеет объём 4,3 литра и мощность 305 лошадиных силы, что является очень впечатляющим результатом для автомобилей этого класса. Теперь на российских дорогах будет ездить еще один гибрид, который порадует не только собственника, но и окружающих, своим видом и мощью.
Все привыкли к тюнингу спортивных автомобилей, который повышает их технические характеристики. Однако в России популярно и обновление грузовых автомобилей. Обычно на отечественные «Газели» и «Соболи» ставят восьмицилиндровые двигатели от Toyota.
Новое детище механиков также обзавелось двигателем 3UZ-FE, который устанавливался на таких моделях Lexus LS 430, GS 430, CS 430. Этот силовой агрегат имеет объём 4,3 литра и мощность 305 лошадиных силы, что является очень впечатляющим результатом для автомобилей этого класса. Теперь на российских дорогах будет ездить еще один гибрид, который порадует не только собственника, но и окружающих, своим видом и мощью.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:05