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Составлен топ-5 способов сохранить хорошую память

Ученые составили топ-5 способов по сбережению здоровья мозга и предотвращению потери памяти с возрастом. Соответственное исследование провели научные сотрудники Университета Альберты.
Составлен топ-5 способов сохранить хорошую память

Эксперты пригласили для участия в опыте пенсионеров с ухудшением памяти. Их разделили на две возрастные группы: 55-75 лет и старше. В процессе эксперимента его авторы выделили три типа старения памяти. Ни один респондент не рассказал о стрессе или алкозависимости. Итоги научной работы продемонстрировали, что люди из первой группы смогли сохранить хорошую память благодаря таким факторам - обладание высшим образованием, активная социальная деятельность и совместная жизнь с противоположным полом. У другой категории специалисты зафиксировали высокий сердечный ритм и меньшее в сравнении с первой количество депрессивных симптомов. Приняв во внимание полученные результаты, эксперты составили топ-5 мер по сбережению памяти в возрасте.

Так, рекомендуется умственная деятельность, например, разгадывание кроссвордов и изучение чего-либо нового, в том числе иностранные языки. Сюда включается социальная активность и занятия физкультурой, а также положительное настроение и умение справляться с депрессией.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:48

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