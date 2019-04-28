Составлен топ-5 способов сохранить хорошую память





Эксперты пригласили для участия в опыте пенсионеров с ухудшением памяти. Их разделили на две возрастные группы: 55-75 лет и старше. В процессе эксперимента его авторы выделили три типа старения памяти. Ни один респондент не рассказал о стрессе или алкозависимости. Итоги научной работы продемонстрировали, что люди из первой группы смогли сохранить хорошую память благодаря таким факторам - обладание высшим образованием, активная социальная деятельность и совместная жизнь с противоположным полом. У другой категории специалисты зафиксировали высокий сердечный ритм и меньшее в сравнении с первой количество депрессивных симптомов. Приняв во внимание полученные результаты, эксперты составили топ-5 мер по сбережению памяти в возрасте.Так, рекомендуется умственная деятельность, например, разгадывание кроссвордов и изучение чего-либо нового, в том числе иностранные языки. Сюда включается социальная активность и занятия физкультурой, а также положительное настроение и умение справляться с депрессией.