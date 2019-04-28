Леонид Агутин поздравил с Пасхой трогательным стихотворением

Его Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram. Трогательное стихотворение, приуроченное к Пасхе, артист начал такими словами: «Коммунисты, диссиденты, Петербуржцы, Москвичи, Праздник, яйца, куличи». Далее в произведении певец сознается, что он сторонник маленького счастья, проявляющегося в самых незначительных деталях, на которые многие люди склонны не обращать внимания – это может быть письмо, звонок, взгляд любимого человека и его прикосновение, искренние переживания и воспоминания. Свое праздничное стихотворение исполнитель закончил так: «С Великим Праздником Пасхи, Друзья! Быть Добру!»Поклонников Леонида Агутина растрогало подобное честное, искреннее и трогательное поздравление с Пасхой. Подписчики отмечают, такие слова способны задеть сердце любого человека, так как они написаны без фальши и попыток все приукрасить. Многие из них уверены, данное поздравление отличается от всех тех, что в этот светлый праздник публикуют другие звезды российского шоу-бизнеса, так как в нем «чувствуется душа». Поклонники поздравили певца с Пасхой и пожелали счастья, здоровья и успехов ему и всем его близким. За 4 часа данное поздравление Леонида Агутина собрало более 85 тысяч отметок «Нравится».