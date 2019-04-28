Диетологи назвали эффективные добавки для быстрого похудения
Британские диетологи назвали эффективные добавки в рацион для быстрого похудения, а также те, которые не работают. По словам специалистов, нельзя полагаться только на рекламу препаратов.
Перед покупкой добавок для похудения нужно убедиться в их безопасности и действенности. Не так давно компания Amazon была оштрафована за фальшивые обзоры таких препаратов, а сумма выплаты достигла 12,8 миллионов долларов. Диетологи отмечают, что следует избегать товаров, которые обещают результат через неделю, а также стоит отказаться от “блокаторов жира”.
Польза экстракта зеленого чая была доказана, а эксперименты эффективности зеленого кофе проводились только на животных. Специалисты не рекомендуют употреблять малиновые кетоны, поскольку их работоспособность сомнительна. Прием конъюгированной линолевой кислоты опасен для здоровья, а для похудения с помощью гарцинии камбоджийской необходимо посоветоваться с экспертом.
Перед покупкой добавок для похудения нужно убедиться в их безопасности и действенности. Не так давно компания Amazon была оштрафована за фальшивые обзоры таких препаратов, а сумма выплаты достигла 12,8 миллионов долларов. Диетологи отмечают, что следует избегать товаров, которые обещают результат через неделю, а также стоит отказаться от “блокаторов жира”.
Польза экстракта зеленого чая была доказана, а эксперименты эффективности зеленого кофе проводились только на животных. Специалисты не рекомендуют употреблять малиновые кетоны, поскольку их работоспособность сомнительна. Прием конъюгированной линолевой кислоты опасен для здоровья, а для похудения с помощью гарцинии камбоджийской необходимо посоветоваться с экспертом.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:32