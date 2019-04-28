Звезду «Кадетства» Ирину Цывину похоронили под фамилией последнего мужа
Звезда сериала «Кадетство» Ирина Цывина умерла 18 апреля на 56-м году жизни. Коллеги и зрители знали актрису как вдову артиста Евгения Евстигнеева, но 22 числа ее похоронили под фамилией последнего мужа – Александра Благонравова.
За свою жизнь Ирина Цывина была замужем несколько раз. Первый брак актрисы был фиктивным – она хотела получить московскую прописку и у нее это получилось. Второе замужество актрисы было искренним – она стало женой Евгения Евстигнеева, их брак многие считали идеальным и образцовым, но в 1992 году супруг скончался, а артистка стала вдовой.
Последним мужем Ирины Цывиной был Александр Благонравов и именно под его фамилией актрису похоронили 22 апреля. Изначально родственники погибшей артистки хотели, чтобы она покоилась рядом с Евгением Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище, но его близкие запретили это делать. Подобный отказ стал неожиданностью, так как звезда сериала «Кадетсво» имела документы на могилу своего второго мужа, все они были оформлены именно на нее.
С Александром Благонравовым Ирина Цывина прожила вместе 11 лет, пара даже закрепила свои узы венчанием в церкви. Однажды супруг признался актрисе, что не был верен ей и это привело к расставанию. Последние 6 лет они жили отдельно, но документы на развод так и не подали. Именно поэтому артистку похоронили под именем последнего мужа. На ее могиле написано: «Благонравова Ирина Константиновна».
За свою жизнь Ирина Цывина была замужем несколько раз. Первый брак актрисы был фиктивным – она хотела получить московскую прописку и у нее это получилось. Второе замужество актрисы было искренним – она стало женой Евгения Евстигнеева, их брак многие считали идеальным и образцовым, но в 1992 году супруг скончался, а артистка стала вдовой.
Последним мужем Ирины Цывиной был Александр Благонравов и именно под его фамилией актрису похоронили 22 апреля. Изначально родственники погибшей артистки хотели, чтобы она покоилась рядом с Евгением Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище, но его близкие запретили это делать. Подобный отказ стал неожиданностью, так как звезда сериала «Кадетсво» имела документы на могилу своего второго мужа, все они были оформлены именно на нее.
С Александром Благонравовым Ирина Цывина прожила вместе 11 лет, пара даже закрепила свои узы венчанием в церкви. Однажды супруг признался актрисе, что не был верен ей и это привело к расставанию. Последние 6 лет они жили отдельно, но документы на развод так и не подали. Именно поэтому артистку похоронили под именем последнего мужа. На ее могиле написано: «Благонравова Ирина Константиновна».
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24