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В Крыму встретили Благодатный огонь из Иерусалима

Утром воскресенья, 28 апреля, в аэропорту Симферополя прошла встреча Благодатного огня, который прибыл из Иерусалима. Важный пасхальный атрибут был доставлен в Крым при соблюдении всех мер безопасности.
В Крыму встретили Благодатный огонь из Иерусалима

Самолет из Израиля приземлился в России около 11:00. Транспортировка Благодатного огня из Иерусалима, где он сошел за день до Пасхи, происходила посредством специальных ламп Дэви, а в процессе соблюдались все меры безопасности. Частица считающегося священным пламени была передана в Крым специальным рейсом, куда он прибыл 28 апреля. Спустя время верующие граждане встретят его в соборе Александра Невского, также его ожидают во Владимирском соборе, находящемся в Херсонесе.

Благодатный огонь, кроме того, был направлен в Москву, его планируют передать непосредственно патриарху Кириллу.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11

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