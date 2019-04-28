В Крыму встретили Благодатный огонь из Иерусалима





Самолет из Израиля приземлился в России около 11:00. Транспортировка Благодатного огня из Иерусалима, где он сошел за день до Пасхи, происходила посредством специальных ламп Дэви, а в процессе соблюдались все меры безопасности. Частица считающегося священным пламени была передана в Крым специальным рейсом, куда он прибыл 28 апреля. Спустя время верующие граждане встретят его в соборе Александра Невского, также его ожидают во Владимирском соборе, находящемся в Херсонесе.Благодатный огонь, кроме того, был направлен в Москву, его планируют передать непосредственно патриарху Кириллу.