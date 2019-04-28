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Филипп Киркоров удалил свое поздравление россиян с Пасхой

Знаменитый певец Филипп Киркоров поздравил подписчиков и всех россиян с праздником Пасхи, разместив фото с собой в белом одеянии. Позже артист удалил данную публикацию, так как многим поклонникам она не понравилась.
Филипп Киркоров удалил свое поздравление россиян с Пасхой

Филипп Киркоров опубликовал подобный снимок и сопроводил его поздравлениями подписчиков и всех россиян с Пасхой. Им он пожелал мира, добра и любви, а также всего, чего они только могут пожелать. На пасхальном снимке, размещенной певцом, он предстает в полностью белых одеяниях в самом центре, а слева от него расположена корзина с крашенными яйцами.

Подписчикам Филиппа Киркорова не понравилось такое поздравление. Многие из них посчитали, что артист ассоциирует себя в Христом, ведь на опубликованном снимке он расположен в самом центре и облачен в белые одеяния. Поклонники поп-короля уверены, что такое поведение недопустимо и способно оскорбить многих православных верующих, но самое главное – сам исполнитель должен понимать, что нельзя проводить подобные аналогии. Они попросили артиста удалить это поздравление и принести свои извинения.
Филипп Киркоров удалил свое поздравление россиян с Пасхой

Судя по всему, Филипп Киркоров прислушался к мнению подписчиков и на момент написания текста этой публикации уже не было на его странице в Instagram. Несмотря на это, данная поздравительная открытка сохранилась в «Историях», где в течении 24 часов с момента публикации ее может увидеть любой желающий.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:03

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