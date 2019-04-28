В Казани мать с ребенком в коляске попала под машину
В Казани молодая мать с ребенком попала под машину, пытаясь пересечь оживленную магистраль в неположенном месте. Основной удар автомобиля пришелся по коляске, о чем очевидцы сообщили в социальных сетях.
Инцидент имел место на улице Назарбаева в Казани, когда молодая мать с коляской переходила проезжую часть в неположенном месте. Из большого потока машин несколько водителей пропустили женщину, но ей не удалось перейти дорогу до конца. Минивэн Opel зацепил коляску с ребенком в ней, в результате чего гражданка тоже упала на асфальт.
По предварительным данным, мать ребенка не пострадала, а новорожденный малыш был госпитализирован после падения. О характере полученных им повреждений более развернутые сведения отсутствуют. Официальных комментариев от правоохранителей на этот счет пока не поступало.
Инцидент имел место на улице Назарбаева в Казани, когда молодая мать с коляской переходила проезжую часть в неположенном месте. Из большого потока машин несколько водителей пропустили женщину, но ей не удалось перейти дорогу до конца. Минивэн Opel зацепил коляску с ребенком в ней, в результате чего гражданка тоже упала на асфальт.
По предварительным данным, мать ребенка не пострадала, а новорожденный малыш был госпитализирован после падения. О характере полученных им повреждений более развернутые сведения отсутствуют. Официальных комментариев от правоохранителей на этот счет пока не поступало.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:32