В Казани мать с ребенком в коляске попала под машину





Инцидент имел место на улице Назарбаева в Казани, когда молодая мать с коляской переходила проезжую часть в неположенном месте. Из большого потока машин несколько водителей пропустили женщину, но ей не удалось перейти дорогу до конца. Минивэн Opel зацепил коляску с ребенком в ней, в результате чего гражданка тоже упала на асфальт.По предварительным данным, мать ребенка не пострадала, а новорожденный малыш был госпитализирован после падения. О характере полученных им повреждений более развернутые сведения отсутствуют. Официальных комментариев от правоохранителей на этот счет пока не поступало.